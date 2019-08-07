شاهد: سبيس إكس تطلق "فالكون 9" إلى الفضاء

أطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخ "فالكون 9"، والذي يحمل قمر "عاموس 17" الصناعي للاتصالات من سبيسكوم بمحطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

وتأتي المهمة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من انفجار منصة الإطلاق التي دمرت قمرا صناعيا إسرائيليا للاتصالات، "عاموس 6" من سبيسكوم في سبتمبر-أيلول من العام 2016.

ومن المقرر أن يوفر القمر الصناعي اتصالا متزايدا عبر إفريقيا من خلال دعم "النمو في مجموعة متنوعة من خدمات البث والنطاق العريض والتنقل والبيانات".

رويترز

وسبق وأن أشارت "سبيس إكس" إلى إطلاق برنامج من شأنه توفير وسيلة نقل سهلة إلى الفضاء وبأسعار معقولة وموثوقية عالية للشركات الصغيرة. وسيوفر البرنامج رحلات مخصصة ومجدولة بانتظام على متن صاروخ "فالكون 9" القابل لإعادة الاستخدام، وبأسعار تبدأ من 2.25 مليون دولار مقابل حمولة يصل وزنها إلى 150 كيلوغراما.

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