دعوات مصرية لإلغاء حفل نجمة البوب الأميركية جينيفر لوبيز

صدرت دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي المصرية في الأيام الأخيرة تطالب بإلغاء حفلة نجمة البوب الأميركية، جينيفر لوبيز، بسبب الزيارة التي قامت بها إلى إسرائيل.

وكان القرار قد اتخذ بأن تقدم لوبيز حفلاً في مصر غداً، الجمعة، ضمن جولة عالمية أطلقت عليها اسم "هذه حفلتي"، ولكن النجمة التي ستحتفل بعيدها الخمسين في العلمين الجديدة، أغضبت كثير من محبيها في مصر والعالم العربي بسبب حفل آخر قدّمته في تل أبيب، الأسبوع الماضي.

وظهرت أيضاً لوبيز خلال زيارة قامت بها إلى القدس أمام حائط البراق (حائط المبكى)، ورأى بعض المتابعين في زيارتها لإسرائيل، بشكل عام، دعماً للدولة العبرية.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة في مصر، وصرّحت لوبيز لوسائل إعلام سابقاً "أنها متحمسة جداً لزيارة مصر" رغم دعوات المقاطعة في الفضاء الافتراضي.

وطالب البعض أيضاً مجموعة أوراسكوم، التي يملك رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، المنظمة للمهرجان، بإلغاء الحفل لكن أيّ تعليق لم يصدر عن المجموعة.