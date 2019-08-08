فيديو: زلزال في تايوان يخيف القطط ويوقظها من النوم

يظهر شريط فيديو، يتمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ردّة فعل خمسة قطط، على الزلزال الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي في تايوان، اليوم، الخميس وبلغت قوّته 6 درجات على مقياس ريختر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في الجزيرة إن الزلزال أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2000 مبنى شمال البلاد، وقطع بعض خطوط السكك الحديدية.

وقال شهود لوكالة رويترز للأنباء إنهم رأوا المباني تهتز في العاصمة، تايبيه، كما وردت تقارير عن تسربٍ في إمدادات الغاز.

وضرب الزلزال بالقرب من الساحل الشمالي الشرقي لمنطقة يلان، على عمق 22 كيلومتراً في الأرض بحسب ما أشار إليه المرصد الأمريكي للزلازل، فيما لم تصدر أي معلومات عن سقوط ضحايا.

سياسياً، تتمتع الجزيرة التايوانية بحكم ذاتي ولكن الصين ترى أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها. جيولوجياً، تايوان موجودة بالقرب من نقطة التحام صفيحتين تكتونيتين، ما يزد احتمال وقوع الزلازل والهزات الأرضية فيها.

في الفيديو أعلاه نرى أن الزلزال "أخاف وأزعج" مجموعة من القطط التي بدا أنها كانت تغط في نوم عميق.