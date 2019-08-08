الأمن المصري يكشف هوية منفذ تفجير "معهد الأورام" ويعلن مقتل 17 "إرهابيا"

كشفت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس عن هوية منفذ عملية تفجير سيارة أمام مستشفى "معهد الأورام" بالقاهرة قبل أيام أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت الوزارة في بيان إن الانتحاري منفذ الحادث "تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بطلائع حسم".

كانت الوزارة قد قالت في أعقاب الحادث إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا وأصاب 47 آخرين.

وقالت الوزارة في البيان يوم الخميس إنها حددت وكرين للعناصر أحدهما بالفيوم والآخر بالقاهرة وإنها استهدفت الوكرين فجر يوم الخميس.

وقالت الوزارة الداخلية إنها ضبطت ثلاثة من عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين بينهم شقيق الانتحاري، كما داهمت وكرين للحركة في القاهرة والفيوم مما أسفر عن مقتل 17 "إرهابيا".

وأضاف البيان "بمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات... وقامت القوات بالتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 8 عناصر من الخلية الإرهابية".

وتابع البيان "بمداهمة الوكر الثاني بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد 7 من الخلية الإرهابية المسلحة".

وتشن قوات الأمن المصرية حملة على إسلاميين متشددين يرتبط بعضهم بتنظيم الدولة الإسلامية وتتركز الحملة في محافظة شمال سيناء.

وصارت الهجمات خارج شمال سيناء نادرة نسبيا على الرغم من وقوع عدة حوادث في الشهور الماضية في مدينة الجيزة التي تقع على الضفة الأخرى من النيل في القاهرة.

وفي مايو أيار أسفر انفجار استهدف حافلة سياحية عن إصابة 12 شخصا معظمهم من جنوب أفريقيا. وفي ديسمبر كانون الأول لقى ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري حتفهم وأصيب عشرة أشخاص على الأقل عندما انفجرت قنبلة في حافلتهم السياحية.

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