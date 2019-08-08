ألمانيا تضع حدا لتشغيل طائرات تايغر الهليكوبتر بسبب خطورتها

أشارت أنباء إلى أن ألمانيا وضعت حدا لتشغيل طائرات "تايغر" بسبب خطورتها حيث ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية هذا الأربعاء أن القوات المسلحة الألمانية أوقفت تشغيل جميع طائرات الهليكوبتر من طراز "تايغر" بعد أن أصدرت مجموعة "يوروكوبتر" الأوروبية تحذيرا متعلقا بالسلامة.

وقالت المجلة إن "يوروكوبتر"، وهي وحدة تابعة لشركة إيرباص، حذرت من أن أحد مكونات مروحة الطائرة معرض للتلف مما قد يؤدي لتحطم الطائرة.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الدفاع للتعقيب. ولقي طيار ألماني حتفه وأصيب آخر في تحطم طائرة من إنتاج "يوروكوبتر" الشهر الماضي.

للمزيد:

خفض موازنات الدفاع يقلص قدرات الجيوش الاوروبية

اتفاقٌ فرنسي ألماني لتصنيع طائرة مقاتلة من الجيل الجديد