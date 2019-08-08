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إيطاليا

انهيار الائتلاف الحاكم بإيطاليا وسالفيني يطالب بانتخابات مبكرة

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بقلم:  يورونيوز مع AFP
نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يخاطب مؤتمرا صحفيا في نهاية اجتماع لمناقشة ميزانية 2020 المقبلة، في فيمينال بالاس، روما، إيطاليا 15 يوليو 2019
نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يخاطب مؤتمرا صحفيا في نهاية اجتماع لمناقشة ميزانية 2020 المقبلة، في فيمينال بالاس، روما، إيطاليا 15 يوليو 2019 -
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رويترز
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أعلن ماتيو سالفيني، الرجل القوي في الحكومة الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مساء الخميس انهيار الائتلاف الحكومي، مطالباً بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أسرع وقت ممكن.

وقال سالفيني في بيان صدر في ختام سلسلة لقاءات بين عدد من القادة السياسيين "لنذهب فوراً إلى البرلمان لإبلاغه بأنّه لم تعد هناك أغلبية (...) ولنعد الكلمة سريعاً إلى الناخبين".

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