شاهد: الشرطة البيروفية تصادر أوراقا مالية مزورة بقيمة 20 مليون دولار

تمكنت مصالح الشرطة البيروفية من مصادرة أوراق مالية مزورة بقيمة 20 مليون دولار، وذلك خلال عملية تفتيش لإحدى السيارات في العاصمة ليما. رئيس قسم مكافحة النصب والاحتيال بالشرطة خوسيه كروز أكد أنّ العملية أسفرت أيضا عن توقيف 4 أشخاص لهم صلة بالعملية.

وأضاف خوسيه كروز أن هذه العملية تمّت بالتنسيق مع هيئة الخدمة السرية الأمريكية، وهي وكالة لإنفاذ القانون مهمتها مكافحة العملة المزورة في الولايات المتحدة. ونجحت عمليات مكافحة الغش التي تقوم بها الشرطة البيروفية في مصادرة حوالي 300 مليون دولار من العملات المزيفة وتفكيك 21 منظمة إجرامية في البلاد.

ومنذ 3 سنوات تمكنت الشرطة في البيرو من مصادرة حوالي 30 مليون دولار، في إطار عملية أطلق عليها "غروب الشمس"، وهي أكبر عملية من نوعها حيث شهدت مشاركة 1500 من عناصر الأمن البيروفيين وعدد من العملاء السريين الأمريكيين.

وتعتبر البيرو أكبر منتج وموزع للورقة الخضراء المزورة في العالم، بالرغم من جهود الشرطة التي أغلقت عدة ورشات وصادرت أجهزة وطابعات تستخدم في صناعة العملة المزورة.

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