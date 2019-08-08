مقتل خبيرين وإصابة ستة أشخاص آخرين في انفجار في قاعدة عسكرية شمال روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع أن انفجاراً وقع في وحدة محركات صاروخية في مركز للاختبارات العسكرية في شمال روسيا، اليوم، الخميس، ما تسبب في مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الانفجار لم يؤدِّ إلى تسرّب مواد خطيرة في منطقة سفيرودينفسك علماً أن نسبة مواد مشعة خفيفة تم تسجيلها في الفترة الأولى بعد الانفجار. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن مستويات الإشعاع عادت إلى طبيعتها بعد وقت بسيط.

وقالت وسائل إعلام روسية إن المركز العسكري حيث وقع الانفجار مخصص للاختبارات الصاروخية الباليستية، ولكن وكالة إيتار تاس الحكومية قالت إن الانفجار حصل خلال عملية تدقيق قام بها اختصاصيون مدنيون، لا خلال تجربة عسكرية.

وبحسب ما تقوله وزارة الدفاع، "تعرض ستة أشخاص يمثلون وزارة الدفاع لجروح مختلفة بسبب انفجار خلال اختبار سائل الدفع لمحركات الصواريخ، فيما توفي اثنان آخران".