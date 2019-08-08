ترامب لماكرون "لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه ليس هناك أحد مفوض بالحديث مع إيران نيابة عن بلاده متهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال "إشارات متضاربة" إلى طهران بشأن احتمال إجراء محادثات.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات "أعلم أن إيمانويل يقصد خيرا.. شأنه شأن الآخرين.. لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها".

ولم يتضح على الفور ما الذي يشير إليه ترامب لكن تقريرا صدر هذا الأسبوع قال إن ماكرون دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لقمة مجموعة السبع التي تعقد هذا الشهر للقاء ترامب. ونفى دبلوماسي فرنسي هذا التقرير يوم الأربعاء.

ولم يرد ممثلون عن البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على تغريدات ترامب بشأن إيران.

ويسعى قادة أوروبيون لنزع فتيل المواجهة بين طهران وواشنطن بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وإعادة فرض العقوبات بهدف الضغط لإبرام اتفاق جديد.

وردت إيران بسلسلة من الخطوات منها تقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

ومن المتوقع أن تكون الأزمة من بين القضايا الأساسية المطروحة على قمة مجموعة السبع هذا الشهر. وقال ترامب ومسؤولون من إدارته من قبل إن الرئيس منفتح على إجراء محادثات مع طهران وإن الولايات المتحدة لا تريد خوض حرب مع إيران.

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