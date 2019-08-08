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الولايات المتحدة الأمريكية

بسبب التهديدات الإيرانية..أمريكا تطلب من السفن التجارية إبلاغها بنقاط توقفها في الخليج مسبقا

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
بسبب التهديدات الإيرانية..أمريكا تطلب من السفن التجارية إبلاغها بنقاط توقفها في الخليج مسبقا
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قالت الإدارة البحرية الأمريكية في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.

وقالت المذكرة الصادرة يوم الأربعاء "الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية".

وأضافت المذكرة أنه يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وقالت إن على أطقم السفن عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.

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