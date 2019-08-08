شاهد: شرطي بولندي يجمع في منزله 500 سيارة شرطة

يظهر ضابط شرطة بولندي حبه الشديد لمهنته من خلال قيامه بجمع مئات النماذج المختلفة لسيارات الشرطة من بولندا ومختلف دول العالم ، كما يقوم بصناعة نماذج أخرى بنفسه .

منذ نعومة أظفاره كان البولندي أركاديوز سوكول يحلم بأن يصبح ضابط شرطة. وبعد أن أصبح الآن ضابطا في بلدة غرودكوف القريبة من الحدود التشيكية يظهر سوكول حبه لمهنته من خلال قيامه بجمع نماذج مختلفة لسيارات الشرطة.

ويقول سوكول إن المجموعة التي يمتلكها حاليا تضم أكثر من خمسمئة نموذج من السيارات والحافلات وطائرات الهليكوبتر ، جمع معظمها من بولندا، بينما جمع نماذج أخرى من جميع قارات العالم.

شغف مبكر

بدأ شغف سوكول بجمع نماذج السيارات عندما أهدته زوجته نموذجا لسيارة بولندية الصنع من طراز فيات تعود إلى الحقبة الشيوعية وذلك بمناسبة تسلمه العمل في غرودكوف. لكن سوكول وجد هذا النموذج بمفرده على الرف وهو ما ألهمه أن يبحث عن نماذج أخرى لتكون بصحبة نموذج زوجته.

ويقول الضابط البولندي إنه بدأ في تحويل نماذج السيارات المدنية إلى سيارات للشرطة. ويقوم سوكول بإعادة بناء تلك النماذج بنفسه باستخدام ملصقات مطبوعة خصيصا كي يكتمل الشكل النهائي لسيارة الشرطة.

ويضيف سوكول نماذج السيارات التي صنعها بنفسه إلى مجموعته أو يصنع بعضها من أجل أصدقائه و محبي جمع نماذج السيارات الذين يقولون إنهم لا يمتلكون مهارات تمكنهم من صناعة النماذج بأنفسهم.

ويوضح سوكول أن صناعة نماذج سيارات الشرطة تتطلب قدرا كبيرا من الصبر ووقت فراغ كبير.

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