شاهد: "سلاحٌ جديد" في يد متظاهري هونغ كونغ.. تعرّف عليه

ابتكّر المحتجّون في هونغ كونغ "سلاحاً" جديداً ضد قوات الشرطة، وهو عبارة عن أشعة ليزر يتمّ تسليطها في وجوه عناصر الأمن، وأيضاً إلى سحب الغازات التي تنطلق من القنابل التي يلقيها عناصر الشرطة باتجاه المتظاهرين، "ما يشيع الحماسة لدى المتظاهرين ويبث الخوف بين العناصر الأمنية"، وفق ما يقول المحتجون.

وكانت الاحتجاجات انطلقت في هونغ كونغ رفضا لمشروع قانون يقضي بإرسال أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم لكنها تطورت إلى استياء أوسع من حكومة المدينة والحكومة المركزية الصينية.