الخارجية الإيرانية: مشاركة إسرائيل بمهمة حماية السفن بالخليج تهديد لأمن طهران القومي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، الجمعة، إن التقارير الواردة عن مشاركة محتملة لإسرائيل في ائتلاف دولي عسكري لحماية السفن المبحرة في مضيق هرمز، تدفع إيران إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال عباس موسوي في حديث لوكالة إرنا للأنباء، إن الوجود المحتمل لما سمّاه "النظام الصهيوني" في الخليج يشكل تهديداً واضحاً لأمن إيران وإنه من حقها مواجهة تهديد "الصهاينة" في الخليج الفارسي.

وأشار موسوي إلى أن طهران ترى في احتمال المشاركة الإسرائيلية "تهديداً سافراً" وهي تضع مسؤولية هذا الإجراء الخطير على عاتق روسيا والولايات المتحدة.

ورأى موسوي أيضاً أن تواجد ائتلاف عسكري أجنبي في منطقة الخليج لن يؤدّي إلا إلى مزيد من الاضطرابات العسكرية.

ونوّه المتحدث باسم الخارجية إلى أن إيران، التي لديها 1500 ميل من الحدود البحرية، ملتزمة بضمان أمن السفن المبحرة في المضيق، إذ لديها مسؤولية تاريخية تجاه ذلك، مكرراً معارضة تشكيل "تحالفات" عسكرية "مخادعة" و"مثيرة للتوتّر".