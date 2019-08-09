مجلة "تايم" الأمريكية تخصص غلافاً مبتكراً للمطالبة بقوانين تقيد حيازة الأسلحة

خصصت مجلة "تايم" الأمريكية غلاف عددها الأخير للمطالبة بوضع حد للمجازر الناتجة عن حوادث إطلاق النار العشوائي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر الغلاف، من تصميم جون مافروديس، عنوان "كفى" أو "Enough" بالإنكليزية كما يحصي الغلاف أسماء 253 مدينة شهدت حوادث إطلاق نار عشوائي بالولايات المتحدة فقط هذا العام 2019.

TIME's new cover: "We are being eaten from within." Why America is losing the battle against white nationalist terrorism https://t.co/HYdDIqctb7pic.twitter.com/63lEREH7Sr — TIME (@TIME) August 8, 2019

ورفض زعيم الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي ميتشيل ماكونيل التماساً قُدم لقطع الإجازة الصيفية للنواب من أجل مناقشة قوانين حيازة السلاح بعد نهاية أسبوع شهد حادثي إطلاق نار عشوائية راح ضحيتهما 31 شخصاً في ولايتي أوهايو وتكساس.

ووقع 214 عمدة لمدن أمريكية على التماس يطالب النواب بسرعة التصويت على قرار لتطبيق عمليات تدقيق قوية في خلفيات مشتري الأسلحة النارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال زعيم الجمهوريين بالكونغرس في حوار لإذاعة كنتاكي: "سنعقد تلك المناقشات الحزبية عندما نعود (من عطلة الكونغرس)".

وفي حال إقرارها، ستسمح تلك القوانين للمحاكم ومطبقي القانون بسحب الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون خطراً وشيكاً على المجتمع.

وأعلن الاتحاد القومي للأسلحة في الولايات المتحدة (NRA) في بيان رفضه لأي قوانين قد "تنتهك بشكل غير عادل حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون".

ويعتبر الاتحاد من أكبر ممولي النواب الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي.

إقرأ أيضاً:

انهيار الائتلاف الحاكم بإيطاليا وسالفيني يطالب بانتخابات مبكرة

تركيا لن تسمح بتأخر اتفاق المنطقة الآمنة وتحذير أممي من كارثة تهدد ملايين السوريين

إصابة ثلاثة شرطيين بريطانيين في اشتباكات مع متظاهرين في إيرلندا الشمالية