شاهد: مداهمة القوات الخاصة لمنزل رئيس قرغيزستان السابق و إلقاء القبض عليه

بعد محاولة فاشلة لاقتحام منزل الرئيس القرغيزي السابق ألمظ بك أتامباييف يوم الأربعاء، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه بعد عملية أخرى يوم الخميس.

وأظهر فيديو عملية اقتحام القوات الخاصة لمنزل أتامباييف الذي حاول مقاومة احتجازه في بداية الأمر.

ويهدد خلاف بين أتامباييف والرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف بزعزعة الدولة التي تستضيف قاعدة جوية عسكرية روسية وتعد مركزا مهما لاستخراج الذهب.

وأمر جينبيكوف يوم الخميس "بإجراءات عاجلة" لم يحددها للحفاظ على حكم القانون. وأبلغ البرلمان بأن أتامباييف، الذي كان مطلوبا كشاهد في السابق، أصبح مطلوبا الآن في "جريمة خطيرة".

كان البرلمان قد اتهم أتامباييف بالفساد ورفع عنه الحصانة في يونيو حزيران. ويقول أتامباييف إن اتهامات الفساد ذات دوافع سياسية.

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