شاهد: زورقٌ للمهاجرين المغاربة يرسو على شاطئ إسباني وسط آلاف السياح

رسى زورقٌ يحمل مهاجرين مغاربة على شاطئ قادس جنوب غرب إسبانيا حيث كان آلاف المصاطفين والسياح يستمتعون بأشعة الشمس على رمال الساحل المطل على المحيط الأطلسي.

وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن مروحية تابعة للشرطة المحلية حلّقت على علو منخفض فوق الساحل أثناء اقتراب زورق المهاجرين من شواطئ قادس، وأشارت تلك المصادر إلى أن الشرطة اعتقلت خمسة عشر مهاجراً فور نزولهم إلى الشاطئ، وجميعهم يحملون الجنسية المغربية.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي المصطافين وهم على رمال شاطئ "إل بالمار" حين رسى الزورق على رمال الشاطئ ونزل منه المهاجرون.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود أكدتا أواخر العام الماضي أن إسبانيا حلت محل إيطاليا لتصبح البوابة الرئيسة التي يدخل منها المهاجرون القادمون عبر البحر إلى الاتحاد الأوروبي، غير أنه ومع قيام السلطات الإسبانية بتشديد إجراءاتها ضد الهجرة غير الشرعية أخذ عدد المهاجرين بالتراجع خلال العام الجاري.

وقالت وكالة حماية الحدود الأوروبية إن تقديراتها تشير إلى أن 150 ألف شخص دخلوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في رحلات هجرة غير شرعية في عام 2018 وهو أقل عدد يصل إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات وأقل بكثير من عام 2015 عندما بلغ عدد المهاجرين ذروته بأكثر من مليون مهاجر.

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