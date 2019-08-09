شاهد: أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج بمكة المكرمة في أكبر تجمع بشري سنوي بالعالم

أعلن مسؤولون سعوديون عن وصول أكثر من مليوني حاج إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وطاف الآلاف منهم اليوم الجمعة حول الكعبة بالحرم المكي على خطى الأنبياء محمد وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام.

وتعلق السعودية سمعتها على إشرافها على الحرم الشريف وتنظيم الحج الذي شهد في سنوات سابقة حوادث تدافع وحرائق وسقوط رافعة واعمال شغب.

وقد استعانت السعودية بالتكنولوجيا لإدارة حركة الملايين في مكان واحد وتوقيت واحد. ومن ذلك أساور التعريف الإلكترونية المتصلة بأنظمة تحديد المواقع التي بدأ استخدامها بعد مقتل المئات في حادث تدافع عام 2015.

ويمثل الحج عماد خطة للتوسع في السياحة في ظل حملة لتنويع اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط وهو ما يتبناه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويدر الحج ورحلات العمرة على مدار العام مليارات الدولارات من إيرادات إسكان الحجاج وتنقلاتهم ومصروفاتهم وما يشترونه من هدايا.

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