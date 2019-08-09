شاهد: هدية استثنائية من وزير الدفاع المنغولي لنظيره الأمريكي

أهدى وزير الدفاع المنغولي نياماغين إنخبولد نظيره الأمريكي مارك إسبر هدية خاصة وهي حصان منغولي السلالة وذلك خلال زيارة إسبر للبلاد أمس الخميس.

وقرر إسبر إطلاق اسم "مارشال" على حصانه الجديد، تيمناً بالجنرال الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي السابق جورج مارشال الذي كان مسؤولاً عن فرقة للمشاة في الصين أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال إسبر إن مارشال عكف على استقدام أفضل الخيول الآسيوية لفرقته العسكرية، بما فيها الخيول المنغولية.

وحظيت الخيول المنغولية بتقدير خاص من مارشال، الذي عاقب أحد ضباطه لضربه حصان منغولي عنيد، بحسب وصف إسبر.

وتقدم منغوليا الخيول كهدية رمزية تقليدية للشخصيات رفيعة المستوى التي تزور البلاد وعادة ما تتركها لتتربى في موطنها.

وامتطى الإمبراطور جنكيز خان وأمراء حرب آخرون خيولا من هذه السلالة التي تمتاز بصغر حجمها وقوتها.

إقرأ أيضاً:

أبل ترصد جائزة بمليون دولار لأي باحث يعثر على ثغرات أمنية في أجهزة آيفون

اليابان تحيي الذكرى 74 لإلقاء أميركا "الرجل البدين" على ناغاساكي وأدت لمقتل أكثر من 70 ألف ياباني

فيديو: سلسلة انفجارات تهز مستودعا تركيا للذخيرة قرب الحدود السورية