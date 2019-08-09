الحوثيون يعلنون مقتل شقيق زعيم الجماعة في صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي باليمن اليوم الجمعة اغتيال بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم حركة الحوثيين عبد الملك الحوثي، وذلك حسبما أوردت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للجماعة.

ونقلت القناة عن بيان لوزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون "تنعي وزارة الداخلية للشعب اليمني استشهاد المجاهد إبراهيم بدر الدين أمير الدين الحوثي، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته".

وتقاتل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحالف القوات العربية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن منذ عام 2015.

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء عام 2014 بعد إقصاء الحكومة المعترف بها دولياً بقيادة عبد ربه منصور هادي والتي لجأت إلى مدينة عدن كمركز لها منذ ذلك الحين.

وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر أمنى بالحركة إن بدر الدين الحوثي عُثر عليه مقتولاً في منزل بصنعاء، مضيفة أن الحركة نشرت قوات إضافية بمحيط المدينة.

وأقيمت العديد من جولات المفاوضات بين الطرفين المتحاربين في اليمن إلا أنها لم تؤد إلى توقف القتال على أرض الواقع.

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