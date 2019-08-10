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غزة

مقتل أربعة ناشطين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع غزة

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين
صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين -
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رويترز
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قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن قواته قتلت أربعة ناشطين فلسطينيين بالرصاص قرب السياج الحدودي في غزة.

وأضاف الجيش في بيانه أنه أحبط ما وصفها بعملية تسلل للجدار الفاصل الحدودي مع قطاع غزة، وأوضح بيان الجيش أن الأربعة حاولاو اختراق السياج الأمني على حد زعم البيان، وأضاف أن الأربعة كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية ألقيت احداها أفراد من وحدة "جولاني" دون وقوع إصابات في صفوفها بحسب بيان الجيش.

وكانت طائرات عسكرية مسيرة إسرائيلية قصفت فجر السبت مناطق شرق دير البلح وسط القطاع.

ونشر الجيش الإسرائيلي على حسابه على تويتر تغريدات لصور الأسلحة التي قال إنها كانت بحوزة الفلسطينيين الأربعة.

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