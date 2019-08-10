بالصور: جينيفر لوبيز تبهر جمهورها المصري في حفل بالعلمين

قدمت المغنية الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز أمس الجمعة أول حفل لها في مصر بحضور عدد من المسؤولين ومشاهير الفن المصريين بمدينة العلمين في محافظة المطروح المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وحضر الحفل حوالي 2000 شخص على الرغم من دعوات سابقة لمقاطعته على خلفية حضور لوبيز إلى مصر عقب حفل أقامته في إسرائيل التي وصفتها "بالوطن الأم".

ونشرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، على حسابها بموقع إنستغرام صورة لها بصحبة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أثناء حضورهن الحفل.

كذلك نُشرت صور للمثل المصري أحمد حلمي وزوجته الممثلة منى زكي ضمن الحضور.

وتضم العلمين، التي تبعد عن العاصمة القاهرة 240 كيلومتراً، عددا من أغلى المنتجعات الساحلية في مصر.

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