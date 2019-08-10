شاهد: مظاهرات حاشدة في كشمير والهند تعتزم إرسال تعزيزات عسكرية تحسبا لعيد الأضحى

تظاهر المئات من الكشمريين الجمعة عقب صلاة الجمعة احتجاجا على قرار الهند تجريد المنطقة الخاضعة لسيطرتها فيه من الحكم الذاتي الدستوري. وتعتزم السلطات الهندية التي تفرض حظر تجوال صارما في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، جلب شاحنات من الإمدادات الضرورية استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى الأحد، حيث ما زال الإقليم المنقسم الواقع في منطقة الهيمالايا في مأزق عقب قرار الهند.

وتم تخفيف حظر التجوال المفروض لمدة 24 ساعة إلى أجل غير مسمى، لفترة وجيزة الجمعة من أجل إقامة صلاة الجمعة في بعض أجزاء سريناغار، المدينة الرئيسية في الإقليم. وما زال الآلاف مضطرين للبقاء في منازلهم مع استمرار غلق المتاجر ومعظم العيادات الصحية. كما تم قطع جميع الاتصالات وشبكة الإنترنت منذ يوم الأحد (4 أغسطس آب)، كما اعتقلت السلطات 300 قيادي على الأقل وحظرت التجمعات العامة، الأمر الذي ألزم الناس منازلهم فعليا لمنع الاحتجاجات في المنطقة.

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وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على كشمير المنقسم بين الغريمين. كما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية دعا السبت باكستان والهند إلى تجنب أي "قرار متسرع" في كشمير دون الأخذ في الاعتبار رغبات سكان الإقليم. وردت باكستان بغضب هذا الأسبوع بعد أن ألغت الهند الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها في كشمير ووصفت هذا الإجراء بأنه غير مشروع وهو ما ترفضه نيودلهي.

وقالت وكالة فارس إن رئيس الأركان الميجر جنرال محمد باقري أبلغ قائد الجش الباكستاني هاتفيا بأنه "يتوقع ألا يتخذ الطرفان أي قرار متسرع حول مصير إقليم (كشمير) دون الأخذ في الاعتبار رغبة سكانه".