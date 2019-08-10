بعد جينيفر لوبيز.. المغني الأميركي الشهير ليونيل ريتشي "هلو" لتل أبيب على الرغم من دعوات المقاطعة

أشاد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بقرار المغني الأميركي الشهير، ليونيل ريتشي، المشاركة في مهرجان فني في تل أبيب، في الثاني عشر من آب/أغسطس الحالي، رغم الدعوات التي وجّهت إليه لمقاطعة المهرجان.

وكان ريتشي قد أعلن في بداية الأسبوع الحالي مشاركته في المهرجان. ويعدّ ريتشي أحد المغنين الأميركيين العالميين وهو فاز بألقاب وجوائز عدّة في المجال الفني، كما بيعت ألبوماته بملايين النسخ حول العالم.

وكتب غرينبلات تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها "رفض ريتشي إلغاء حفله في إسرائيل ولم يخف من التهديدات. الترهيب وحركة المقاطعة (وفرض العقوبات) تسهم ففط في تقويض احتمالات السلام ولا تساعد الفلسطينيين بأي شيء بتاتاً".

وكانت منظمة " كود بينك" التي تعنى بالشؤون الإنسانية دعت الفنان إلى إلغاء حفله الغنائي في تل أبيب بعد أن أطلقت عريضة اتهمت فيها الحكومة الإسرائيلية "بممارسة سياسات قمعية ضد الشعب الفلسطيني".

في الحادي والثلاثين من تموز/يوليو الماضي، كتبت المنظمة عبر حسابها على تويتر إن "ريتشي قام بحظرنا من على صفحته على توتير فقط لأننا طالبناه بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية".

ولم يكن ليونيل ريتشي الوحيد الذي تسبب بضجة عالمية في مسألة المشاركة بمهرجانات فنية لها علاقة بإسرائيل، إذ صدرت دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي المصرية في الأيام الأخيرة تطالب بإلغاء حفلة، ستقام في مصر غداً الجمعة، لنجمة البوب الأميركية، جينيفر لوبيز، بسبب زيارة قامت بها إلى الدولة العبرية.

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