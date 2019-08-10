شاهد: الأمن الروسي يداهم مكتب معارضة سياسية ويلقي القبض عليها

قالت لوبوف سوبول، السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين، يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلتها قبيل احتجاج في موسكو.

وأظهر مقطع مصور على حساب سوبول على تويتر قوات الشرطة وهي تدخل مكتبها.

وقالت سوبول في الفيديو الذي التقطته بهاتفها ونشرته على تويتر: "الشرطة هنا ولا يسمحوا لي بالذهاب إلى المظاهرة. أريد أن أقول إنني لست خائفة وسأستمر في نشاطي السياسي".

ويُظهر الفيديو مطالبة رجال الأمن سوبول بمواجهة الجدار فور دخولهم إلى حجرة مكتبها.

وتظاهر آلاف الروس اليوم السبت للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بانتخابات محلية نزيهة واعتقلت الشرطة أكثر من سبعين شخصا.

جانب من المظاهرة رويترز

ويسعى المتظاهرون إلى اكتساب حق التنافس في انتخابات موسكو، التي ستعقد الشهر القادم، للمرشحين المعارضين لسياسات الرئيس فلاديمير بوتين.

وألقت الشرطة القبض على حوالي 1000 متظاهر خلال مسيرة الأسبوع الماضي بعدما فشل المنظمون في الحصول على ترخيص رسمي لإقامتها.

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