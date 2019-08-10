الإمارات قلقة من استمرار المواجهات المسلحة في عدن وتدعو إلى التركيز في مواجهة الحوثيين

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من المواجهات المسلحة والمعارك التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن في الأيام الأخيرة، ودعت أبو ظبي في بيان صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى التهدئة والحفاظ على سلامة اليمنيين.

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اكد أن بلاده ما تزال شريكا فاعلا في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، علما أن الإمارات كانت سحبت وحدات من قواتها العاملة في اليمن قبل عدة أسابيع.

ودعا الوزير الخارجية إلى حوار مسؤول وجاد لإنهاء الخلافات وتركيز العمل على مواجهة مليشيا الحوثي الإنقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها حسب وصف بيان الخارجية.

كما دعا بن زايد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الضغط لناحية وقف التصعيد الذي تشهده مدينة عدن، لما تحمله من تداعيات سلبية على الاستقرار من خلال الحوار السياسي التفاوضي.