فيديو: مقتل 18 وإجلاء أكثر من مليون شخص بسبب إعصار الصين

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن 18 شخصا لاقوا حتفهم واعتبر 14 في عداد المفقودين بشرق البلاد اليوم السبت (10 أغسطس آب) نتيجة انهيار أرضي ناجم عن إعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة مما تسبب في توقف حركة النقل على نطاق واسع وإجلاء أكثر من مليون شخص.

وبالإضافة لهطول الأمطار الغزيرة، وصلت سرعة الرياح في إقليم جيجيانغ إلى 187 كيلومتراً كما أدى الإعصار إلى تدمير حوالي 200 منزل وأكثر من 163 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

وقامت السلطات الصينية بإجلاء ما لا يقل عن مليون شخص في شرق البلاد تحسباً لآثار الإعصار الذي أدى إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية المتجهة من وإلى شنغهاي وتايوان.

كذلك أغلقت عدة مزارات عامة في شنغهاي كمدينة ديزني للألعاب وتم تعليق رحلات حوالي 200 قطار في مدينة جينان بإقليم شاندونغ حتى يوم الاثنين على أقل تقدير.

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