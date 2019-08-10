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المملكة العربية السعودية

شاهد: أكثر من مليوني حاج يتدفقون على صعيد عرفات في ركن الحج الأعظم والشعيرة الكبرى

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بقلم:  يورونيوز مع أ.ب
حجاج بيت الله الحرام يخرجون من مسجد نمرة بعد أداء الصلاة في صعيد عرفات وقد أدوْا ركن الحج الاكبر بالوقوف على جبل عرفة
حجاج بيت الله الحرام يخرجون من مسجد نمرة بعد أداء الصلاة في صعيد عرفات وقد أدوْا ركن الحج الاكبر بالوقوف على جبل عرفة -
حقوق النشر
رويترز
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يتوجه أكثر من مليوني حاج اليوم السبت إلى منطقة عرفات على بعد حوالي 20 كيلومتراً شرق مكة لأداء الركن الأعظم بفريضة الحج والشعيرة الكبرى من مناسك الحج، وهو من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم إن لم أكبرها على الإطلاق.

وتكتسب المنطقة المواجهة للكعبة المشرفة أهمية كبيرة لدى المسلمين والتي يُعتقد بأن الرسول الأكرم محمد ألقى خطبته الأخيرة بها.

كذلك يعتقد المسلمون أن قضاء اليوم بجبل عرفات والصيام خلاله يكفر عن الكثير من الخطايا والذنوب.

وقام 2.4 مليون شخص بأداء فريضة الحج العام الماضي، مئات الآلاف منهم من السعوديين او المقيمين بالمملكة، مع توقع أعداد تقترب ممنها خلال حج العام الجاري.

واستعدت السلطات السعودية لاستقبال الحجاج هذا العام بتأمين مناطق المناسك كما استعانت بالتكنولوجيا لإدارة حركة الملايين في مكان واحد وتوقيت واحد.

ومن ذلك أساور التعريف الإلكترونية المتصلة بأنظمة تحديد المواقع التي بدأ استخدامها بعد مقتل المئات في حادث تدافع عام 2015.

كما تعمل خلال موسم الحج الحالي خدمة قطارات سريعة جديدة تربط مكة بالمدينة المنورة للمرة الأولى بعد افتتاحها في سبتمبر - أيلول الماضي.

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المصادر الإضافية • رويترز