شاهد: فقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع

إخترنا لكم هذا الأسبوع أفضل فيديوهات فقرة بدون تعليق.

إنجلترا: سباق جزازات العشب يدوم 12 ساعة

شهدت منطقة "فايف أوكس" في بريطانيا سباقا على جرارات جز العشب، شارك فيه 48 متنافسا، واستغرق 12 ساعة كاملة. وعلى المشارك أن يمتاز بالقدرة على التحمل والتركيز من أجل الفوز في السباق الذي يكون أغلبه في الفترة الليلية.

موسكو: "سكيت كروس" النسخة الصيفية لرياضة التزلج على الجليد

شارك متزلجون، في موسكو بمسابقة رياضة يُطلق عليها "داونهيل سكيت كروس". وتم تصميم "سكيت كروس" لتكون النسخة الصيفية لرياضة التزلج على الجليد في الشتاء " آيس كروس داونهيل"، والذي يتم على مسار مشابه ولكن مصنوع من الجليد.

الصين

احتدمت الصدامات بين المحتجيين والشرطة في هونغ كونغ. واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وبدأت الاحتجاجات رفضا لمشروع قانون يقضي بإرسال المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية إلى الصين لمحاكمتهم، لكن المطالب اتسعت الآن وباتت تشمل مزيدا من الديمقراطية واستقالة الرئيسة التنفيذية كاري لام بل وعدم السماح بدخول سائحين من بر الصين الرئيسي.

الدخان يملأ طائرة للخطوط البريطانية ومسافر يصف الهبوط في فالنسيا بـ"فيلم رعب"

أخليت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، من المسافرين، في مطار في إسبانيا، بعد أن ملأ الدخان الطائرة.

الرحلة كانت تنقل 175 مسافراً إضافة إلى طاقم الطائرة المؤلف من ثمانية أشخاص وقالت شركة الطيران إنه تمّ إنزال جميع الركاب من على متن الطائرة فيما نقل ثلاثة مسافرين إلى المستشفى في إجراء احترازي.

محبو فرقة البيتلز يعيدون إنتاج صورة عالمية عمرها نصف قرن بالضبط

ذهب المئات من محبي فرقة البيتلز ليتصوّروا مع "مقلدين" لأعضاء الفرقة الموسيقية الشهيرة، في محاولة لإعادة إنتاج الصورة التي اتخذها المصور إيان ماكميلان لأعضاء الفرقة البريطانية جون، بول، جورج ورينغو، منذ خمسين سنة، والتي صارت من أشهر الصور في العالم .