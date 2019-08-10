شاهد: فلاديمير بوتين يقود دراجة نارية في شبه جزرة القرم خلال مهرجان ذئاب الليل

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عرض للدراجات النارية، حيث قاد دراجة إلى جانب راكبي الدراجات السبت في شبه جزيرة القرم في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة موسكو احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة. وقام بوتين بركوب الدراجة النارية كجزء من عرض سنوي للدراجات في شبه جزيرة القرم تنظمه مجموعة نايت وولف ذئاب الليل.

بوتين ركب دراجة أورال إلى جانب زعيم مجموعة الدراجات النارية الوطنية ألكساندر زالدوستانوف، المعروف باسم "الجراح". ويعتبر بوتين مقربا من مجموعة ذئاب الليل التي تؤيده بشدة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وفي حديثه إلى حشد من محبي الدراجات النارية في سيفاستوبول، أثنى الرئيس على مجموعة "ذئاب الليل" قائلا إنها مثالاً رائعًا لشباب البلاد. وتابع الرئيس الروسي الذي افتتح المهرجان بقوله "لديكم تقليد رائع يتعلق بالحفاظ على أفضل ما يمكن أن يكون في قلب كل شخص روسي". وحضر المهرجان كل من رئيس القرم سيرغي أكسيونوف والحاكم المؤقت لسيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف.

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وشارك بوتين في مهرجان الدراجات في سيفاستوبول لأول مرة في يوليو/تموز 2010، حيث ووصل وهو يقود دراجة ثلاثية العجلات من طراز هارلي دافيتسن.

وفي الوقت نفسه، احتج ما يقارب من 50 ألف شخص ضد حكومة بوتين في أعقاب انتهاكات الانتخابات المحلية في موسكو، واعتقلت الشرطة حوالي 136 شخصا وفقا لمجموعة مراقبة الاعتقال.