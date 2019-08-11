فيديو: هجر شواطئ البحر الميت بسبب انحساره بمعدلات مخيفة قد تصل إلى 100 متر

بعد زمن اكتظت فيه منطقة عين جدي المطلة على البحر الميت في إسرائيل بالفنادق والمخيمات التي ارتادها السائحون، أدت المعدلات المرتفعة لتقلص البحر إلى هجر المنطقة بالكامل تقريباً.

وتراجع شريط ساحل البحر الميت بالمنطقة بمقدار كيلومترين كاملين كما زاد انحسار المياه بمقدار 30 متراً وأضحت أكثر ملوحة.

وأدت تلك الظواهر إلى انتشار المجاري والحفر بشاطئ البحر وهو ما يعرض حياة مرتاديه للخطر.

ويقول موردخاي شتاين، أستاذ الجيولوجيا بالجامعة العبرية، إن بناء السدود أدى إلى تصحر الأنهار الني كانت تمد البحر الميت بما لا يقل عن 1300 مليون متر مكعب من المياه العذبة التي حافظت على توازن مياه البحر. وقدر شتاين الانحسار في البيت الميت إلى بلوغه نقطة مخيفة وهي مئة متر.

وطبقاً لشتاين، ربع تلك الكمية فقط من المياه العذبة هو ما يصب في البحر الميت كل عام.

كذلك ساهم تحويل مجرى المياه القادمة من منطقة جبل الشيخ بنسبة 70% في تقليص البحر الميت، بحسب وصف شتاين.

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