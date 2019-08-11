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المملكة العربية السعودية

أردوغان يتصل هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان لتهنئته بالعيد

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
أردوغان يتصل هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان لتهنئته بالعيد
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قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العاهل السعودي الملك سلمان تلقى اتصالا هاتفيا يوم الأحد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيه بعيد الأضحى. وتوترت العلاقات بين الرياض وأنقرة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي على أيدي رجال مخابرات سعوديين.

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وقالت الوكالة إن الرئيس التركي هنأ خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.