شاهد: زعيم كوريا الشمالية كيم يشرف على إطلاق نظام أسلحة جديد

نشر تلفزيون كوريا الشمالية اليوم الأحد صوراً لزعيمها كيم جونغ أون خلال إشرافه على الإطلاق التجريبي لنظام أسلحة دون تحديد تفاصيل وإمكانيات النظام الجديد.

وتظهر الصور كيم وسط قادته العسكريين خلال متابعته لعملية إطلاق صاروخ من منصة متحركة.

ولم تحدد وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية إذا ما تضمن السلاح الجديد صواريخ باليستية أو مدفعية صاروخية ولكنها قالت إن كيم أعرب عن ارتياحه الكبير لعملية الإطلاق.

وأضافت الوكالة أن السلاح الجديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد.

وقالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخين قصيري المدى يوم السبت ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة.

ويُنظر إلى إطلاق كوريا الشمالية لأسلحة جديدة على أنه مناورة لكسب بعض النفوذ قبيل بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن ترسانتها النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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