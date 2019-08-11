فيديو: عندما يموت الناس حرقا في تنزانيا من أجل لترات قليلة من الوقود

أدى انفجار شاحنة صهريج السبت في تنزانيا إلى مقتل 69 شخصا، معظمهم من المارة الذين حضروا لتعبئة البنزين الذي تدفق من الصهريج، كما افادت الاحد حصيلة جديدة للحكومة التنزانية التي أعلنت الحداد الوطني ثلاثة ايام.

وقال رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا "نأسف في الوقت الراهن لسقوط 69 قتيلا، وقد توفي آخرهم خلال نقله بمروحية الى المستشفى الوطني في دار السلام".

واضاف رئيس الوزراء أمام مواطنين في موروغور، كما ذكر التلفزيون التنزاني، أن "عدد الجرحى الآن 66".

وكانت الحصيلة الأخيرة التي قدمها حاكم موروغور ستيفن كيبوي مساء السبت، 64 قتيلا و70 جريحا.

ووقع الانفجار صباح السبت في منطقة مسامفو، المجاورة لمدينة موروغور التي تبعد حوالى 200 كلم غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام، على احد ابرز تقاطعات الطرق في البلاد.

وبعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة إلى مكان الحادث للحصول على الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة ما تسبب بالانفجار.

وأكد شهود أن بعض الأشخاص الذين حضروا للحصول على الوقود كانوا يقومون بتدخين السجائر.