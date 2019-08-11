شاهد: المسلمون حول العالم يقيمون صلاة عيد الأضحى

احتفل مئات الملايين من المسلمين حول العالم اليوم الاحد بإقامة صلاة عيد الأضحى في أجواء من البهجة الروحانية على الرغم من المصاعب التي تواجهها بعض الدول ذات أغلبية سكانية من المسلمين.

وأدى الفلسطينيون على حدود غزة صلاة العيد في وقت مبكر من اليوم كما تجمعت حشود كبيرة من المصلين بالمسجد الأقصى في القدس تحسبا لدخول مستوطنين يهود الحرم القدسي لتزامن العيد مع يوم خراب الهيكل عند اليهود بحسب التقويم العبري.

صلاة العيد في غزة رويترز

وفي العاصمة الأفغانية كابول، انتهز الرئيس أشرف غني خطبته بالعيد لحث المواطنين على تحديد مصيرهم السياسي بأيديهم عبر المشاركة القوية بالانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر القادم، دعوة جاءت تزامنا مع التطورات السياسية في المفاوضات بين حركة طالبان والولايت المتحدة التي تستضيفها الدوحة.

كذلك اصطف الأندونيسيون لصلاة العيد في مختلف المدن عبر البلاد. فيما تقدم الرئيس بشار الأسد المصلين في جامع الأفرم في العاصمة السورية دمشق.

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