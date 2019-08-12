فيديو: لحظة إيقاف تاجر المخدرات الراحل الذي حاول الفرار بزيّ امرأة

أظهر شريط فيديو بثه التلفزيون المركزي الصيني ونقلته وكالة رويترز للأنباء محاولة فرار السجين البرازيلي الذي كان متنكراً بثياب امرأة، والذي تمّ اعتقاله وانتحر في وقت سابق من هذا الشهر.

وتظهر لقطات الفيديو السجين، كلاوفينو دا سيلفا (42 عاماً)، وهو تاجر مخدرات راحل، متنكراً بثياب ابنته وردّة فعل عناصر الأمن الذين أدركوا ذلك سريعاً، فقاموا بتصويب أسلحتهم عليه.

وكان سيلفا يقبع في السجن بعدما حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة تقدّر بعقود، ولكن عثر عليه بعد ثلاثة أيام من محاولته الهرب، مشنوقاً في زنزانته. وقالت الشرطة البرازيلية إنه انتحر شنقاً.

وكانت شرطة السجن في ريو دي جانيرو قد نشرت أيضاً شريط فيديو آخر يظهر دا سيلفا، عنصر عصابة "القيادة الحمراء" ينزع عنه أزياءه التنكرية بعد اعتقاله.

وتعدّ "القيادة الحمراء" إحدى العصابات الأكثر نفوذاً وقوّة في ريو دي جانيرو والولاية بشكل عام.