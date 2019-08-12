شاهد: تمساح يلجأ إلى سطح أحد البيوت في الهند بسبب الفيضانات القوية

ارتفع منسوب المياه بعد أمطار غزيرة في الهند، ذلك ما أدى إلى فيضان الأنهار والأودية، التي غمرت بدورها المنازل المجاورة لها، فوجدت التماسيح نفسها تسبح فوق أسطح هذه المنازل، وقد علق بعضها هناك. ويظهر الفيديو أعلاه، بعض الأشخاص العالقين فوق الأسطح أيضاً، فيما يحاول البعض بلوغ أماكن لم تصلها الفيضانات، وعبور أماكن غمرتها المياه بالكامل، جراء أمطار غزيرة ضربت الهند وخلفت خسائر مادية، وشلت الحركة في الطرقات بالكامل في بعض المدن والقرى، سيما القريبة من الأودية. وأجلت السلطات الهندية نحو مليون شخص إلى مخيمات طوارئ في الأيام الأخيرة في حين ارتفعت الإثنين حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية إلى 184 قتيلا على الأقل.

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