استراليا تعزز قدرات قواتها الخاصة في إطار خطة تستمر 20 عاما

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنفق 500 مليون دولار أسترالي أي ما يوازي 340 مليون دولار لتحسين قدرات قواتها الخاصة، في أول مرحلة من خطة تبلغ تكلفتها ثلاثة مليارات دولار وتستمر 20 عاما، وأضافت أنها ستتيح تحسين الرد على التهديدات الأمنية في الداخل والخارج.

ويأتي هذا الانفاق بعد وقوعدد من الحوادث الأمنية البارزة في سيدني وملبورن في السنوات الأخيرة، ومع سعي أستراليا للقيام بدور أبرز في المحيط الهادي الذي تسعى الصين لزيادة نفوذها فيه.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين في قاعدة هولوورثي التابعة للجيش في سيدني، اليوم الاثنين 12 أغسطس/آب، " من مصلحة أستراليا أن تكون منطقة المحيط الهندي-الهادي مستقلة وذات سيادة، حيث يمكن لكل دول هذا الجزء من العالم التحرك بحرية وفقا لسيادة القانون ويمكن لكل من هذه الدول متابعة مصلحتها".

وأعلنت استراليا الشهر الماضي، أنها ستنشئ وحدة عسكرية جديدة لتدريب ومساعدة حلفائها في المحيط الهادي.

وقالت الحكومة إن انفاق أستراليا على الدفاع سيصل إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية التي تنتهي في يونيو /حزيران 2021 (الدولار= 1.4732 دولار استرالي).

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