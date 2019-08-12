إلغاء جميع الرحلات في مطار هونغ كونغ بسبب الاحتجاجات وبكين ترى "مؤشرات إرهاب"

أعلن مطار هونغ كونغ إلغاء جميع الرحلات المغادرة والواصلة إلى البلاد اليوم الاثنين 12 أغسطس/آب بسبب تظاهرة جارية في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين فيها 5 آلاف شخص، بحسب الشرطة المحلية.

وقالت سلطات المطار في بيان "بخلاف رحلات المغادرة التي استكملت عملية التحقق من أوراق الركاب ورحلات الوصول المتجهة بالفعل إلى هونغ كونغ، تم إلغاء جميع الرحلات الأخرى لبقية اليوم".

وقالت السلطات إن حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المطار مزدحمة بشدة ومرآب السيارات ممتلئة.

ويعد هذا القرار مهما للغايا، نظرا لفعالية مطار هونغ كونغ المعروف دوليا والذي صنف في العام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات والتي تبلغ 74 مليون مسافر.

وتشهد قاعة محطته الرئيسية اعتصاماً منذ الجمعة.

واحتشد آلاف المتظاهرين مرتدين اللون الأسود من أجل "استقبال" الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات في هونغ كونغ، مرددين أغانٍ وشعارات تؤيد المظاهرات في البلاد.

هذا وقاموا أيضا بتوزيع المناشير المؤيدة للديموقراطية التي انطلقت منذ حزيران/يونيو.

وقال المسؤول في قسم العلاقات العامة في الشرطة كونغ وينغ-شونغ في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين أن المعلومات التي حصل عليها، تشير إلى وجود 5 آلاف متظاهر في مبنى محطة المسافرين في المطار.

هونغ كونغ في مرحلة حرجة للغاية

قال مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الصين اليوم، إن المستعمرة البريطانية السابقة تمر الآن "بمرحلة حرجة" بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين، مضيفا أنه يجب أن تتوقف أعمال العنف هناك.

ودفعت الاحتجاجات هونغ كونغ إلى أخطر أزمة سياسية منذ عقود، وشكلت تحديا للحكومة المركزية في بكين.

وألقى يانغ قوانغ المتحدث باسم المكتب كلمة بثها التلفزيون، عبر فيها عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، قائلا "إن على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف".

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العنف من قبل المتظاهرين مؤشر على إرهاب متصاعد

هذا وبعد شهرين من الأزمة التي انطلقت احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، صعدت الصين اليوم خطابها إزاء المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم مجلس شؤون هونغ كونغ وماكاو يانغ غوانغ في مؤتمر صحافي عقده في بكين "استخدم المتظاهرون المتطرفون في هونغ كونغ مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، ما يشكل أساساً جريمة عنيفة وخطيرة، لكن أيضاً يعدّ أولى المؤشرات على إرهاب متصاعد".

ورأى المتحدث أن في ذلك "تخطٍ عنيف لحكم القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ".

وجاء تصريح يانغ بعد يوم من تحدي آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحذيرات السلطات من خلال نزولهم إلى شوارع المدينة للأسبوع العاشر على التوالي.

وأطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع يوم أمس الأحد على المتظاهرين، بعد رفض مطلبهم في الحصول على تصريح للقيام بمسيرة.

وركز يانغ غوانغ على السلوك العنيف لـ"أقلية صغيرة" من المتظاهرين، اعتبر أنها تشكّل "تحدياً خطراً لاستقرار وازدهار هونغ كونغ".

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