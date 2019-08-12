سلاح الجو الملكي البريطاني يسمح لمنتسبيه بإطلاق لحاهم

هل كانت إطلالة الأمير هاري في عرسه مقدمة لتغييرات في قوانين وتقاليد مؤسسة سلاح الجو الملكية البريطانية؟

كلنا نذكر كيف ظهر الأمير هاري في عرسه الذي تابعه ملايين، فبالرغم من ارتدائه البزة العسكرية لم يتخل هاري عن لحيته، بمخالفة للقوانين المعمول بها في المؤسسات العسكرية البريطانية، وقد استطاع فعل ذلك بسبب إذن خاص حصل عليه من الملكة.

تنص القوانين الملكية العسكرية في بريطانيا على منع إطالة اللحى، وتمنع في سلاح الجو لأسباب عدة منها ما هو تاريخي ومنها ما هو عملي، فمثلاً وجود شعر على الوجه يجعل ارتداء الأقنعة الواقية من الغازات وأجهزة التنفس الأخرى صعباً حيث لا يحكم إغلاقها حول الوجه.

إلا أن هذا أصبح من الماضي، حيث أعلن سلاح الجو الملكي بسماحه بإطالة اللحى لمنتسبيه وفق شروط معينة بهدف تعزيز مشاركة أشمل من قبل فئات مختلفة ومتعددة.

وستسمح القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/ سبتمبر لمنتسبي المؤسسة بإطالة لحى مشذبة وكاملة وذات طابع كلاسيكي ورسمي.

وبحسب سلاح الجو الملكي البريطاني: "ستساعد هذه الخطوة في توسيع مجال التوظيف، وتعزيز مشلركة أشمل وتساعدنا بالحفاظ على الأفراد ذوي المهارات العالية".

هذه القواعد الجديدة التي ستسري على الموظفين العاديين والاحتياطيين، ستبلغ لهم من خلال إشعار داخلي روتيني.

إلا أن هذا لا يشمل الجيش، حيث لا يسمح إلا بالشارب. اللحية يسمح بها في حالات استثنائية لأسباب تشغيلية كالعمليات السرية، كما أن بعض الرتب المحددة يسمح لها بإطلاق اللحى.

بالنسبة للبحرية فإن منتسبيها الذين يريدون إطالة لحاهم عليهم الحصول على إذن من الضابط المسؤول عنهم.

في حين أن المؤسسات الثلاث يسمحون بإطالة اللحى على أسس دينية.

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