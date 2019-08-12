روسيا تطالب غوغل بالكف عن نشر إعلانات عن مناسبات "غير قانونية"

طلبت هيئة تنظيم الإتصالات الحكومية بروسيا "روسكومنادزور" يوم أمس الأحد من شركة غوغل الأمريكية الكف عن نشر إعلانات عن "مناسبات عامة غير قانونية" على منصته يوتيوب للمقاطع المصورة.

ونظم عشرات الآلاف من الروس يوم السبت ما وصفته جماعة مراقبة، بأنه أكبر احتجاج سياسي في البلاد منذ ثماني سنوات وذلك للمطالبة بإجراء انتخابات حرة للمجلس التشريعي لمدينة موسكو.

وبثت عدة قنوات على يوتيوب الاحتجاج على الهواء.

وقالت الهيئة، إن بعض الكيانات تشتري أدوات إعلانية من يوتيوب من أجل نشر معلومات عن احتجاجات عامة غير قانونية، من بينها تلك التي تهدف إلى تعطيل الانتخابات. وأشارت إلى أن تقاعس غوغل عن الرد على هذا الطلب ستعتبره روسيا "تدخلا في شؤونها السيادية" و"تأثيرا معاديا وعرقلة للانتخابات الديمقراطية في روسيا".

وأضافت الهيئة، أنه إذا لم تتخذ الشركة إجراءات لمنع بث هذه الأحداث على منصتها فبالتالي تحتفظ روسيا لنفسها بحق الرد.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سنت روسيا قوانين أكثر صرامة تلزم محركات البحث على حذف بعض نتائج البحث وخدمات التراسل على تبادل مفاتيح التشفير مع أجهزة الأمن وشبكات التواصل الاجتماعي على تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على خوادم داخل البلاد.

وامتنع متحدث باسم غوغل في روسيا عن التعليق يوم أمس الأحد، ولموسكو سجل حافل من ممارسة ضغوط تنظيمية على غوغل أحد المنافسين الرئيسين لشركة ياندكس الروسية للبحث على الإنترنت.

وفي أواخر العام 2018 غرمت روسيا غوغل 500 ألف روبل أي 7663 دولارا لعدم الالتزام بشرط قانوني بحذف مدخلات معينة من نتائج بحثه.

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