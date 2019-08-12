واشنطن تدعو إلى تجنب العنف في هونغ كونغ واحترام الديمقراطية

دعا مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الإثنين، "جميع الأطراف" إلى تجنب العنف في هونغ كونغ، كما دعا إلى احترام "الآراء السياسية المتنوعة".

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "من الأفضل للمجتمعات احترام الآراء السياسية المتنوعة والسماح بالتعبير عنها بحرية وسلام، وتدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى تجنب العنف".

وامتنع ترامب حتى الان عن الادلاء بأي تصريح حول الاضطرابات في هونغ كونغ وقال ان ذلك شأن داخلي للصين، فيما أقر أن المحتجين "يرغبون في الديمقراطية".

وتشهد المقاطعة الصينية الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي احتجاجات منذ أسابيع بسبب محاولة الحكومة طرح قانون يسمح بترحيل المطلوبين إلى الصين.

وتحولت الاحتجاجات إلى حركة مطالبة بالاصلاحات الديمقراطية وانهاء التعدي على الحريات، وشكلت أصعب تحد تواجهه بكين منذ تسلمها المدينة من بريطانيا في 1997.

ووسط حربه التجارية مع الصين، تردد ترامب بالتدخل في أحداث هونغ كونغ.

وصرح للصحافيين في البيت الأبيض في الأول من آب/اغسطس "هذا الامر بين هونغ كونغ والصين .. وهم لا يحتاجون إلى نصيحتي".

وكان قبل شهر قد أغضب الصين عندما قال ان "معظم الناس يرغبون في الديمقراطية، ولكن للأسف فبعض الحكومات لا تريد الديمقراطية".

وأضاف "هذا كل ما في الأمر، الأمر يتمحور حول الديمقراطية".

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