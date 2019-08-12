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أفغانستان

انتهاء جولة جديدة من المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر

 محادثة
بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
انتهاء جولة جديدة من المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر
حقوق النشر
رويترز
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قالت حركة طالبان إن ثامن جولة من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق يتيح للولايات المتحدة إنهاء أطول حرب خاضتها وسحب قواتها من أفغانستان انتهت اليوم الاثنين وإن كلا الجانبين سيتشاور مع زعمائه بشأن الخطوات التالية.

وتعقد هذه المحادثات في قطر منذ أواخر العام الماضي بين مسؤولين من طالبان والولايات المتحدة وقد أثارت أمالا بالتوصل لاتفاق يسمح للقوات الأمريكية بالانسحاب مقابل وعد من طالبان بألا تُستخدم أفغانستان قاعدة من قبل المتشددين للتخطيط لشن هجمات منها في الخارج.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن أحدث جولة من المحادثات، والتي قال مسؤول أمريكي في وقت سابق إنها تضمنت تفاصيل فنية وتنفيذ آليات اتفاق،انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وقال مجاهد في بيان "لقد كانت طويلة ومفيدة وقرر كل من الجانبين التشاور مع زعمائه بشأن الخطوات التالية".

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين أمريكيين للتعليق ولكن زلماي خليل زاد كبير المفاوضين الأمريكيين قال يوم الأحد إن جهدا مضنيا يبذل "نحو التوصل لاتفاق سلام دائم ومشرف وأن تكون أفغانستان دولة ذات سيادة لا تشكل تهديد لأي دولة أخرى".

وسيسمح الاتفاق للرئيس دونالد ترامب بتحقيق هدفه بإنهاء حرب شنت في الأيام التي تلت هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة.

وأصبحت هذه الحرب مأزقا مع عدم تمكن أي جانب من هزيمة الآخر بالإضافة إلى تزايد عدد الضحايا في صفوف المدنيين إلى جانب المقاتلين. ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق التزاما من حركة طالبان بعقد محادثات لاقتسام السلطة مع الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة ولكن من غير المتوقع أن يتضمن هدنة من جانب طالبان مع الحكومة مما يثير مخاوف من مواصلة المتمردين القتال عندما تغادر القوات الأمريكية.

وشكك على ما يبدو الرئيس الأفغاني المدعوم من أمريكا أشرف غني في الاتفاق يوم الأحد قائلا إن بلاده هي من ستقرر مصيرها وليس الغرباء.

ولم يشارك غني وحكومته في المفاوضات .ولا تعترف طالبان بالحكومة وترفض إجراء محادثات معها.

وقال غني خلال صلاة عيد الأضحى "لا يمكن للغرباء أن يحددوا مستقبلنا.. سواء كان ذلك في عواصم أصدقائنا أو جيراننا. مصير أفغانستان سيتحدد هنا في أفغانستان".

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