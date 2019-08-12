فيديو لبوتين يتجول بدراجة نارية في "القرم" بعيداً من احتجاجات موسكو

في الوقت الذي تشتعل فيه موسكو بمظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة، يبدو الرئيس الروسي فلاديمير، غير مهتم كثيرا بهذه الأحداث، واستقل دراجة نارية مع راكبي الدراجات الليلية في شبه جزيرة القرم.

نزهة الرئيس الروسي، جزء من عرض سنوي ينظمه سائقي الدراجات النارية، المتحالفين معه، والمؤيدين بشدة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

بوتين ركب دراجة أورال إلى جانب زعيم مجموعة الدراجات النارية الوطنية ألكساندر زالدوستانوف، المعروف باسم "الجراح". ويعتبر بوتين مقربا من مجموعة ذئاب الليل التي تؤيده بشدة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وفي حديثه إلى حشد من عشاق الدراجات النارية في "سيفاستوبول"، أثنى الرئيس الروسي على "ذئاب الليل" لكونهم مثالا رائعا لشباب الريف.

وفي الوقت نفسه، احتج عشرات الآلاف من الناس في موسكو ومدن أخرى ضد حكومة بوتين في أعقاب انتهاكات الانتخابات المحلية، وتم القبض على مئات المحتجين في جميع أنحاء البلاد، وفقا لمجموعة مراقبة الاعتقالات "أو.في.دي إنفو"، وهي منظمة مراقبة مستقلة في روسيا.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: نجما المنتخب الروسي كوكورين وماماييف يخوضان مباراة كرة قدم في السجن

روسيا تكرم خمسة خبراء نووين قتلوا في انفجار غامض تسبب في ارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي

مع احتفال بوتين بعامه العشرين في السلطة تعرف على زعماء حكموا بلدانهم لفترات قياسية