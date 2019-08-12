شاهد: ظاهرة "الشاهقة المائية" في أمستردام

أظهر شريط مصور التقطه شاهد عيان، ظهور ما يعرف باسم ظاهرة "الشاهقة المائية" في العاصمة الهولندية أمستردام.

والتقطت الكاميرا هذه الظاهرة الغربية يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس/أب.

وتكون الشاهقة المائية عبارة عن دوامة من الرياح والماء.

وكان المعهد الهولندي الملكي للأرصاد الجوية، قد اعلن في وقت سابق أن العواصف الرعدية التي اجتاحت المدينة كانت وراء هذه الظاهرة القوية. وحذر المعهد في وقت سابق من وقوع المزيد من العواصف في البلاد.

هذا ولم ترد أي تقارير عن سقوط مصابين.

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