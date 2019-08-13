جاغوار أو لا شيء.. هندي يغرق سيارة "بي إم دبليو" تلقاها كهدية في النهر

يصعب أحيانا إخفاء خيبة أملك عندما تتلقى هدية لا تناسبك، ولا تتماشى مع "ذائقتك"، إلا أن بعض الهدايا ولو لم تأتي بحسب توقعاتك، تتطلب منك القليل من التروي وإعادة التفكير..

جاغوار أو لاشيء

من الواضح أن شابا هنديا من منطقة يامونا نغر في ولاية هاريانا الواقعة في شمال البلاد، لم يتحمل خبر حصوله على سيارة "بي أم دبليو" كهدية بمناسبة عيد ميلاده ما دفعه إلى إغراقها في النهر.

فالشاب الذي طالب والده بسيارة من موديل "جاغوار" أصيب بحالة من الخيبة بعد أن وجد أمامه سيارة فاخرة أخرى، ما دفعه إلى الانتقام، بطريقة لا تصدق.

وقام الشاب بتصوير السيارة وهي تغرق، ومن ثم قام بتحميل هذه اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة في المقاطعة، إن عائلة الشاب كشفت أنه غير مستقر عقليا، وأنه كان يريد الحصول على سيارة جاغوار، لأن سيارة "بي أم دبليو" صغيرة بالنسبة إليه.

يبلغ سعر سيارة "بي أم دبليو" من الفئة الثالثة في الهند حوالي 3.5 مليون روبية أي ما يوازي 41400 جنيه إسترليني؛ 49000 دولار.

ويقدر ثمن سيارة من "جاغوار" بنحو 4 إلى 5 ملايين روبية.

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