مجلس الشيوخ الإيطالي يؤجل نقاش حجب الثقة عن الحكومة

صوت مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الثلاثاء 13 آب/ أغسطس على تأجيل مناقشة اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة حتى الأسبوع المقبل، ما يكبح من جماح مسعى ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمينية المتطرفة ووزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، لإجراء انتخابات جديدة.

وقام سالفيني بإعلان انهيار ائتلافه الحاكم مع حركة 5 نجوم الأسبوع الماضي، سعياً للدعوة لانتخابات مبكرة يطمح فيها أن يتربع على رأس الحكومة بعد أن أعطته استطلاعات الرأي نسباً عالية تشير إلى تزايد شعبيته.

ورفض مجلس الشيوخ دعوة الرابطة لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن الحكومة يوم الأربعاء، وقرر بدلاً من ذلك أن يقوم رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي بمخاطبة المجلس الأعلى بشأن الأزمة في العشرين من آب أغسطس.

بيد أن عوائق كثيرة أخرى تقف في وجه سالفيني، منها حشد حزب 5 نجوم وأحزاب يسار الوسط في البرلمان لقواها وبحثها عن طرق بديلة لتجنب إجراء انتخابات قبل أربع سنوات من موعها المحددة، وتشكيلها أغلبية بديلة.

وفي خطوة مفاجئة، قال سالفيني إنه قبل طلبًا من حزب 5 نجوم بالتصويت فورًا على تقليص عدد البرلمانيين من 945 إلى 600، بشرط أن يتبع ذلك انتخابات وطنية.

وقال سالفيني للصحفيين أنه من الممكن إجراء الانتخابات في أكتوبر بغض النظر عما إذا وافق البرلمان على الخطوة الإصلاحية المقدمة من حزب 5 نجوم أم لا.

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