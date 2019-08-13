إيران تلمح إلى إمكانية إفراج بريطانيا عن ناقلة نفط محتجزة

قالت إيران يوم الثلاثاء إن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط جريس 1 قريبا وذلك بعد تبادل بعض الوثائق التي ستساعد في الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة.

وقال جليل إسلامي نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران في تصريحات نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1.. في أعقاب تبادل بعض الوثائق. نأمل أن يتم الإفراج قريبا".

واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو تموز قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه في نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي وهو ما تنفيه إيران.

وقال إسلامي "الناقلة احتجزت بناء على اتهامات خاطئة... لم يتم الإفراج عنها بعد".

سلطات جبل طارق

قالت سلطات جبل طارق اليوم الثلاثاء إنها تسعى لنزع فتيل التوتر مع إيران منذ احتجاز الناقلة جريس 1.

وقال متحدث باسم جبل طارق "نواصل السعي لنزع فتيل التوتر المتصاعد منذ الاحتجاز القانوني لجريس 1".

وأضاف المتحدث أن أمر الاحتجاز الراهن للناقلة ينتهي مساء السبت.

وبعد أسبوعين من احتجاز الناقلة الإيرانية، احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو بالقرب من مضيق هرمز متهما إياها بخرق قوانين الملاحة. وتعتبر بريطانيا ذلك الإجراء ردا غير قانوني على احتجاز الناقلة الإيرانية.

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