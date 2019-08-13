الشرطة الماليزية تعلن العثور على جثة فتاة سائحة أوروبية فقدت منذ أيام

عثرت الشرطة الماليزية اليوم الثلاثاء، على جثة المراهقة نورا آن كوارين المتحدرة من أصول فرنسية-إيرلندية وكانت قد فقدت في منتجع للغابات منذ عشرة أيام.

تم الإبلاغ عن فقدان نورا آن كوارين البالغة من العمر 15 عاماً، والتي تعاني من "اضطرابات عقلية"، يوم 4آب/أغسطس، من قبل عائلتها التي فقدتها في منتجع غابات دوسان في سيريمبان، على بعد حوالي 70 كيلومتراً جنوب العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال محمد يوسف، قائد شرطة الولاية التي يوجد بها المنتجع: "تم إحضار العائلة للتعرف على الجثة التي عثر عليها اليوم وأكدوا أن الجثة هي بالفعل لنورا آن".

وقال إن أسباب الوفاة ما تزال غامضة، وسيتم إجراء تشريح للجثة صباح الأربعاء.

وقالت الشرطة ان الجثة التي عثر عليها بالقرب من مجرى يبعد حوالي 2.5 كيلومتر عن المنتجع رُفعت ثم نُقلت بطائرة هليكوبتر الى مستشفى قريب.

بدأت السلطات تحقيقا جنائيا في عملية الاختفاء، وفقا لما قاله نائب رئيس شرطة ماليزيا، "مازلان منصور"، على الرغم من أن التحقيق الأولي لم يكشف عن وجود دليل على السلوك الإجرامي.

وقالت عائلتها الأسبوع الماضي، نورا كانت ضعيفة منذ ولادتها ، ولم تخرج بمفردها ولديها مهارات محدودة في الاتصال اللفظي، مضيفة أنها زارت العديد من الدول في آسيا وأوروبا، لكنها لم تتجول بمفردها من قبل.

لفتت الحادثة الانتباه والدعم للعائلة حول العالم، من بطل العالم السابق للشطرنج غاري كاسباروف وغيرهم، تبرعت شركة مجهولة مقرها "بلفاست" بمكافأة قدرها 50000 رينجت (11،953 دولار) لكل من يعطي معلومات عن مكان نورا.

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني على موقع تويتر إن السفارتين الأيرلندية والفرنسية في ماليزيا تعملان معا لمساعدة العائلة.

للمزيد على يورونيوز:

العثور على جثة السجين البرازيلي الذي حاول الهرب متنكرا بهيئة امرأة

العثور على جثة قطب القهوة في.جي سيدهارتا بالهند طافية في نهر