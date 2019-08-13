لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

روسيا

روسيا توصي بإخلاء منطقة شهدت حادثا نوويا ونقل معالجين منها إلى موسكو لفحصهم

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni 
أبنية تابعة للجيش الروسي بالقرب من قرية نيونوسكا
أبنية تابعة للجيش الروسي بالقرب من قرية نيونوسكا -
حقوق النشر
REUTERS/Sergei Yakovlev
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤولين قولهم إن السلطات الروسية أوصت سكان قرية نيونوكسا بمغادرتها لحين الانتهاء من أعمال في مكان قريب بعد الحادث الذي وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي وتسبب في ارتفاع مستوى الإشعاع الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الطقس الروسية أن مستويات الإشعاع ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك الروسية بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي بعد أن قال مسؤولون إن انفجارا وقع خلال اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.

ونسب إلى السلطات في سيفيرودفينسك القول "تلقينا إخطارا... بشأن الأنشطة المزمعة للسلطات العسكرية. وفي هذا الصدد طُلب من سكان نيونوكسا مغادرة القرية اعتبارا من 14 أغسطس".

إرسال مسعفين عالجوا ضحايا الانفجار إلى موسكو لفصحهم

وقالت الشركة النووية الروسية المملوكة للدولة إن خمسة من العاملين فيها لقوا حتفهم في الانفجار، وكرّمتهم السلطات الروسية ووصفتهم بالأبطال. ونقلت تاس عن المصدر الطبي القول إن المسعفين الذين أرسلوا إلى موسكو وقعوا تعهدا بألا يكشفوا عن أي معلومات عن الحادث.