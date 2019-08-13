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روسيا

مقاتلات روسية تبعد مقاتلة للناتو اقتربت من طائرة شويغو فوق بحر البلطيق

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو -
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رويترز
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قالت وكالة تاس للأنباء إن طائرات مقاتلة روسية من طراز "سو-27" أبعدت طائرة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بينما كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر البلطيق.

وذكر التقرير أن الطائرة كانت في طريقها من كاليننغراد إلى موسكو وكان على متنها مراسل لوكالة الأنباء.

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